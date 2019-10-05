新球季效力大陸CBA北京首鋼的林書豪，日前上大陸節目「我要打籃球」時爆料，NBA總冠軍賽前排門票超昂貴，1張門票往往可以賣到10萬美元天價，約折合台幣309萬元，就算是球隊內的老大哥，也要自己從薪水當中扣錢購買。

「例行賽主場通常每個球員可以拿到4張免費門票，到了客場只有2張，假如你要更多門票，就要從自己薪水當中扣錢購買，」林書豪說，「像是我有幾場比賽花了1萬美元，因為真的太多人想來看我打球，包含我的家人朋友。」

沒想到林書豪接下來脫口而出，「所以1萬美元大約600多萬人民幣！」當場遭到現場球員吐槽，因為1萬美元應該約6萬多人民幣，讓豪哥當場露出相當尷尬表情，別忘記他可是來自哈佛大學經濟系的高材生，這下子不尷尬都不行。

提到好友周杰倫特地飛到總冠軍賽現場替他加油，林書豪說：「他去的話是他自己出錢，我想要幫他買，但他不讓我買，總冠軍賽票價真的太誇張了，像是前排的可以花到10萬美元，今年總冠軍賽G7最上面的站票，也要1400美元。」

(中時電子報)