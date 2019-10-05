國安局私菸案，台北地院今日首開庭傳張恒嘉。（王己由攝）

喧騰一時的國安局私菸案，台北地方法院今(5)日上午10點首次開庭，因吳宗憲、張恒嘉2人交保後，調動新服務單位，並未具狀陳報，法官訊問了解原因後，諭知2人新的限制住居地點，吳在台北憲兵隊、張在士林憲兵隊，並當庭告知，本案敏感，要2人陳報休假情形，也會不定時派人訪查2人行蹤，手機保持暢通，若還有變動住居處情形，要隨時陳報。

因上午的庭審，只是在調查確認吳宗憲、張恒嘉2人的新務單位，並未涉及案件實體起訴犯罪事實內容審理，法官庭後諭知，定11月1日下午兩點半開準備程序庭，進行本案爭執事項整理。

北檢8月23日起訴本案，在同月26日將全案移送北院審理。原本在押的吳宗憲、張恒嘉，經法官開庭訊問，2人都否認犯罪，辯稱以為是總統出國的「特別禮遇」，不知走私香菸是非法。法官訊後，諭知2人各100萬元交保，並限制住居、出境和出海。

因國安局私菸案爆發後，總統府侍衛室人員大多數都更換，法官楊世賢函查國安局等機關後，發現吳宗憲、張恒嘉2人都已調職，但2人都未陳報新的服務單位，認為限制住居的地點已變動，有必要開庭調查確認。庭審中，法官問2人為何變動住居所都未陳報？吳宗憲說，他在9月1日調到台北憲兵隊，經律師閱卷發現，筆錄記載的高雄住家地址和原台北服務單位地址都寫錯，當時他認為都住在服務單位，且後來休假回高雄，認為法院找得到他才未陳報變動新服務單位。

張恒嘉則說，8月26日開庭後，總統府侍衛室通知他回國安局報到，沒幾天又通知他要到憲兵隊報到，直到3、4周後，才確定調士林憲兵隊，有請變護律師遞狀。

法官經詢問檢辯意見後，認為限制住居所地點有變更必要，最後當庭諭知除2人高雄原住所，台北的地點，分別是吳宗憲、張恒嘉服務的台北、士林憲兵隊，且會函請憲兵隊長官注意2人出勤狀況。

開庭中，法官也就監察院函調國安私菸案卷宗詢問檢辯意見。檢辯一致都認為，基於監察權和審判權獨立行使，目前不宜同意。公訴檢察官表示，本案起訴後，法官依職權再函查資料，不知道函查哪些機關跟什麼內容，是不是有涉及國家機密，促請法院注意，且本案另案也在偵查中，基於偵查密行原則，建議法院不要同意。

吳宗憲的律師也說，本案與一般貪汙案不同，事實非常清楚，且被告對自己的行為都不爭執，應不同意監察院調卷，以免妨礙全案的審理。

(中時 )