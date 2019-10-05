前國安會秘書長蘇起今以「2020：『兩國論』與『中國夢』可能對撞嗎？」為題演講，他深感悲觀，並指出新變數：若1124香港選舉結果對北京不利、明年台灣大選蔡英文連任、北京研判民進黨會長期「一黨專政」以及習近平因台港政策失敗且一國兩制嚴重受挫，那習受到的內部壓力將非常大「最可能把習近平政敵集結起來的就是台港問題」。

馬英九基金會今於台北舉辦「哪來的芒果乾？國安問題研討會」，台北論壇董事長蘇起說，自己曾有過別人沒有的經驗，即1999年看過蔡英文的「兩國論」報告，一直驗證至今展望未來才感到很沈重。直言兩岸逢九都有大麻煩，1999年大陸駐南斯拉夫使館被炸，深感受辱乃圖強；同年7月李登輝受德國之聲訪問推出「兩國論」但在壓力下收回，深感受挫乃鴨子滑水。兩岸不約而同開啟新政策。

蘇起表示自己2000年交接陸委會主委給蔡英文，臨走前蔡英文對他說，「今後兩國論只會做，不會說」。對他而言是「當頭棒喝」，透露出蔡英文的無比堅定意志與謀略思維。

蘇起指出，今年兩岸有五個新變數包括，若11月24日香港選舉結果對北京不利、明年台灣大選蔡英文連任、北京研判民進黨會長期「一黨專政」、北京研判美國因素重大，以及習近平因台港政策失敗且一國兩制嚴重受挫面臨國內極大壓力。隨深淺程度，兩岸地動山搖可能性劇增。

他解釋，習近平元月突然端出一國兩制台灣方案，後來香港開始鬧事，若台灣選舉又難看，大陸內部給習近平壓力會非常大，畢竟習上任至今反貪腐查了270萬人，150萬人坐牢，而最可能把習近平政敵集結起來的就是台港問題。尤其，習在福建、浙江二十二年，自認大陸沒人比他更懂台灣，若這樣還失敗，內部壓力會極大，但壓力不會是習近平自己承擔，台灣是最可能「發洩」的地方。

(中時 )