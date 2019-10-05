台中市大雅區一家工廠近日發生火警，造成台中市兩名消防隊員不幸殉職，兩個家庭心碎。韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今（5）日表示，國政團提出「擴充人力、科技救災、成立調查會、訂定職場安全準則」4大解方，要讓台灣記取教訓、讓消防員保護升級。

黃曼昕說，消防人員依法定職掌，不分晝夜，不畏風雨、烈焰、暴炸、洪水、倒塌建築物，冒著生命危險，水裡來火裡去，但然後呢？凡有意外出事後，在上位者只會表示遺憾，並說「全面檢討消防人員裝備」，從在野到執政，是不是當發生消防員殉職事件時，蔡總統就會照稿宣讀，四年來還是說一樣的空話，但實際作為就是拿不出來，「請問蔡總統，您對消防員的承諾去哪了？」

黃曼昕指出，隨著社會環境劇變、人口密集都會地區、蛛網狀地下公共運輸系統、更大危險度的危險物品使用量，再加上全球氣候劇烈變遷，人為與自然災害對生存的居住環境帶來前所未有的衝擊，所以消防機關也面臨前所所未有的挑戰。針對近年多起消防人員因救災殉職的悲劇，韓國瑜國政顧問團研擬4大解決方案。

第一、「人力」：長期消防機關人力不足仍是重中之重的關鍵因素，不僅造成勤務制度的不合理，使基層執行各種搶救災及救護任務工作負荷過重，嚴重影響救災效率與人身安全；連中央層級消防署負責政策規劃、績效考核、教育訓練等也是人力嚴重缺乏。

黃曼昕說，以培訓消防人員搶救能力的南投竹山訓練中心為例，雖擁有全亞洲規模屬一屬二的南投訓練中心，相對先進的硬體設施，其應有的專業訓練人才卻是相當缺乏，大多借調各縣市資深有經驗幹部充任，應付一般性的訓練已是捉襟見肘，更遑論建構真正能夠面對日益複雜環境下的災害搶救情境，有更專業、更深入的智能與技術。

同時由於人力不足，使得服勤人數也嚴重不足情形下，要定期抽調基層消防單位人員進行嚴格縝密的專業及階段性訓練，也是難以落實。綜上，擴增合理的消防人力已是刻不容緩的工作。

第二、「科技救災」：大力推動並善用近年來高科技發展各種搶救災裝備(例如無人機攝影定位、消防機器人、災場內部影像傳輸、災場?部消防人員定位系統、面罩熱影像攝影機等)，不但可提升搶救災效率，也可同時提高搶救災人員的安全，減少傷亡。

第三、「危機就是轉機」：深切檢討反省過去的歷史教訓，從錯誤失敗中學習成長；成立具有公信力的獨立事故原因調查委員會，依據嚴謹科學化事故分析技術，確實掌握造成搶救災人員致死(傷害)的直(間)接因果關係及原因，作為未來消防機關在勤務制度規畫、教育訓練改進的依據。

第四、「建構符合消防人員作業環境的職場安全準則」：可依據美國國家消防協會(NFPA)第1500號國家標準《消防機關職場安全健康計劃標準》(Standard on Fire Department Occupational Safety, Health and Wellness Program)，建構我國消防人員職場安全與健康準則，並嚴格從每日基本勤務作為中要求做起。

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