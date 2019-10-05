30位半百單車騎士挑戰環台壯舉，親友團趕在出發前到場加油打氣。（王文吉攝）

扶輪社地區助理總監耿忠吉（右二）致贈紅包、贊助茶水。（王文吉攝）

「我不老，我還行！」年過半百的不老騎士組成單車車隊，5日清晨從台中豐原啟程，挑戰9天環台938公里壯舉。30位車友平均年齡55.6歲，年紀最長的是前台中縣議員高基讚，他習慣赤腳騎車，年過60依舊勇健；60歲林殷世透過爬樓梯練體力，愛妻一早到場為他加油，鶼鰈情深。

年過半百的不老騎士組成單車車隊，挑戰9天環島938公里。（王文吉攝）

「千歲團自行車環島活動」由台中市競達單車協會會長管在駒、國際扶輪社3461-C1助理總監羅能慰、前縣議員高基讚領騎。管在駒表示，環島活動設定滿55歲方得參加，去年底開始招募，獲許多車友迴響，但礙於年齡設限，許多車友扼腕，後來石岡扶輪社響應成團。

習慣赤腳騎車的高基讚年過63歲，他在7、8年前曾騎單車環島，這次要考驗自己體力有沒有退步。剛滿60歲的林殷世說，他年輕時曾開車環島，這次為了挑戰單車壯舉，除了天天爬樓梯鍛鍊腿力，也接受為期1個月的集訓，1日往返台中山海線完征80公里，有信心完騎。

習慣赤腳騎車的前台中縣議員高基讚年過63歲，他平時習慣赤腳騎車，這次也將赤腳完成環島壯舉。（王文吉攝）

習慣赤腳騎車的前台中縣議員高基讚年過63歲，他平時習慣赤腳騎車，這次也將赤腳完成環島壯舉。（王文吉攝）

剛滿60歲的林殷世（右）年輕時曾開車環島，愛妻在出發前到場為丈夫加油打氣。（王文吉攝）

競達單車協會與石岡扶輸社表示，此次活動鼓勵半百騎士勇敢追夢，並將沿途宣傳「反毒及根除小兒麻痺」。車隊清晨6點從豐原出發，南下彰化挑戰銀行山，之後途經西螺大橋、嘉義檜意森活村等，傍晚抵台南蓮花世界，完成首日近150公里旅程，預計13日返抵豐原。

(中時 )