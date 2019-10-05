香港蘇富比拍賣會上日前赫然出現國畫大師張大千送給師大美術系前系主任黃君璧的賀壽畫《春山雲瀑》圖，但黃君璧么女黃湘詅出面指控，該幅畫為30年家中遭竊失物，恐有贓物嫌疑，雖然與拍賣公司斡旋一度遭拒，但在媒體連日曝光下，蘇富比已將該幅畫撤拍。

據《Ettoday》報導，《春山雲瀑》圖為「渡海三家」的張大千為黃君璧71歲生日特別致贈，上有題款「君璧道兄七十一歲生日。弟爰敬圖為壽」為鑑，而這幅少為外界所知的畫作，原本將於蘇富比7日拍賣競標，估價至少新台幣1億5000萬。

黃湘詅指控，該畫於1990年10月在北市家中遭竊，因年代久遠，未留有報案證明，僅提供檢警當時的新聞報導資料。她感慨地指出，《春山雲瀑》遭竊令家父非常傷心，此事是父親很大的心結與遺憾，生前多次囑咐務必尋回，不希望贓畫流入市面被出售牟利。雖然黃湘詅已通知檢調，檢警亦聯繫蘇富比，其雖表示「會處理」但仍原先仍決定拍賣該畫作，令黃湘詅心急如焚。

不過，在媒體接連曝光以及藝文界傳開此一消息後，蘇富比官網在4日晚間貼出重要通知，宣布撤下編號2899的《春山雲瀑》拍賣。對此，黃湘詅表示「蘇富比公司還是愛惜自己羽毛、有所酙酌的」。

黃湘詅先前也表示，爭取《春山雲瀑》為的是告慰先人在天之靈，不是留給她個人，她願意捐給故宮或美術館，讓畫屬於全台灣人。

(中時電子報)