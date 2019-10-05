議員林沛祥搭乘跳蛙公車，針對通勤旅客上班、上課時間進行調查。（林沛祥提供／許家寧基隆傳真）

基隆首條跳蛙公車「安樂、內湖線」，9月通車以來省去至南港轉乘時間，大幅改善通勤品質，堪稱通勤族福音；副議長林沛祥指出，不少民眾反映首班車時間對上班族來說太早，次班車又太晚，經與客運業者討論，決定10月起調整班次時間。

林沛祥表示，9月在安樂區正式上線後，即受到往返內湖的通勤民眾關注，認同這班路線拉近安樂跟內湖之間的距離，改善通勤品質，第一個月以來收到不少民眾對於班次時間的建議，例如首班車6點30分對上班族太早，而第二班車8點30分卻又太晚。

針對民眾意見，林沛祥親自搭乘此般跳蛙公車往返多次，同時針對通勤旅客上班、上課時間進行調查後，日前邀集負責營運的基隆客運研商討論，民眾搭乘需求，自10月1日將早上萬里發車時間調整為6點10分、7點10分以及8點10分。

林沛祥說，新的班次上線第3天，整體載運量就提升近5成，從原本一天平均約85人次，增加至約120人次，可見本班車對於安樂區通勤來往內湖的民眾有迫切需求，服務處也將持續追蹤增站需要，希望帶給民眾更優化的路線與乘車品質。

跳蛙公車安樂、內湖線10月起發車時間調整如下：

萬里發車時間改為 06：10、07：10、08：10、17：30、18：30

內湖回程時間改為07：10、08：10、09：10、18：30、19：30

(中時 )