▲環保局派員至中寮八仙村養豬場進行稽查。（提供／楊樹煌南投傳真）

▲中寮八仙村養豬場廢水沿豬舍外牆流經山溝至下方香蕉園，最後流到平林溪，造成溪水汙染。（提供／楊樹煌南投傳真）

中寮鄉八仙村居民長期遭受附近養豬場將未經處理的養豬廢水，排入附近香蕉園及道路側溝，汙染周遭環境及民生用水。環保局接獲陳情，隨即派員稽查，雖到場時該場並未排放廢水，但已有明顯豬糞汙染情事，已先依違反廢棄物清理法開罰並勒令停工。

環保局表示，該局繼9月底派員稽查，依法告發處分後，10月初再度派員稽查該養豬場廢水處理情形，該場廢水處理設備老舊，且疏於保養維護，廢水處理設備並未啟動，養豬廢水沿著豬舍外牆流經山溝至下方香蕉園，最後流到平林溪，造成溪水汙染，並飄出惡臭。

環保局指出，該場養豬頭數約600頭，依規定飼養滿200頭豬就要申請水汙染排放許可證，但並未取得核准水汙染排放許可，即逕行排放廢水，已違反水汙染防治法第14條規定，環保局除依法裁處罰鍰，並勒令養豬場停工。

▲環保局稽查養豬場汙染廢水，除派人現場勘查，並出動無人飛行載具UAV釐清廢水流向。（提供／楊樹煌南投傳真）

環保局提醒畜牧業者應依規申請取得有效力的水汙染許可證或核備廢水管理計畫書，且依核准內容正常操作廢水處理設施，切勿心存僥幸，偷排廢水，違反法規一旦查獲重大違規事實，依法可裁處6萬元以上600萬元以下罰鍰，並勒令停工，呼籲業者切勿以身試法。

(中時 )