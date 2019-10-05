好市多黑色購物節又要來了！今年台灣地區辦黑色購物節邁入第3年，業者端出更大賣點。好市多副總經理王友玫透露，今年黑色購物節時間從11月25日起跑，並將3天延長為7天，這將是全球最長黑色購物節。至於哪種商品最優惠，好市多仍維持一貫神秘作風，不願提前透露。據了解，由於購物節時間拉長，備貨更為充足，因此商品優惠品項及價格，將讓消費者下手更有感。

好市多黑色購物節從前年首辦，今年11月將是第3次開賣，累積2次黑色購物節的經驗，從第一次大為轟動，引來喪屍潮大排長龍，到第2次碰到九合一選舉，以及優惠價格低於期待，買氣不如首次，也因此今年好市多會端出什麼牛肉，再創黑色旋風，有採購需求的消費者勢必強烈關注。

王友玫表示，今年黑色購物節時間將從11月25日至12月1日，以往3天期限拉長為7天，堪稱全球好市多時間最長的黑色購物節。她說，為分流人潮不必擠在3天內，讓消費者購物更安全從容，為因應可能出現的排隊搶購人潮，她透露，各地好市多開店時間雖仍維持早上10時到晚上9時30分，但如果分店能準備得及，各別分店將會提早開門，讓消費者入店。

至於消費者最關心的優惠商品和價格，王友玫說，今年購物節很早做準備，商品品項更多元，會讓消費者更有感，至於主打商品是不是3C產品，她則低調不願透露，僅表示還是希望消費者到賣場挖寶，就能用最好的價格搶到心儀的商品。

(中時電子報)