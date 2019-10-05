蕭秉治昨首度登「2019上海簡單生活節」開唱，擔任開場的他一連帶來9首歌曲，而師兄五月天怪獸也再度到場力挺，巧的是蕭秉治穿紅衣、怪獸則身穿紫色，兩人湊在一起象徵「大紅大紫」。怪獸像台下歌迷打招呼時，不小心脫口出「晚安」，才意識到當時是中午，怪獸回憶五月天多年前也曾到金山參加音樂節，打趣稱「謝謝秉治哥帶我回到金山」、「雖然時間還早，但海風把人都吹醒了。好難得在白天見到大家。」

蕭秉治和五月天怪獸「大紅大紫」合體。（相信音樂提供）

歌迷拿著「多吃青菜」、「不要熬夜」的手繪海報，希望蕭秉治在創作之餘也要顧好身體。（相信音樂提供）

上海簡單生活節於4、5日兩天中午開唱，而蕭秉治的師姐劉若英（奶茶）是5日演唱嘉賓，4日提早到場彩排後，特地留下來觀看蕭秉治演出，還在後台俏皮「偷拍」蕭秉治和怪獸演出的帥氣背影，更po上微博寫道：「open場就有驚喜，蕭秉治＋五月天怪獸，哈，我偷偷上台拍，沒人發現吧」。

蕭秉治感謝五月天怪獸相挺。（相信音樂提供）

表演結束後蕭秉治得知此事，開玩笑說：「還好奶姐沒到台前嚇他」，他感動地說：「雖然在師兄、師姊面前只會發抖，但感覺很幸福」。蕭秉治「凡人MORTAL」巡演LIVE專輯已數位上線，蕭秉治12月冬季巡演具體城市與時間安排即將公布，更多蕭秉治的相關資訊，請關注蕭秉治及相信音樂官方臉書、微博、微信。

劉若英彩排2019上海簡單生活節，在後台偷拍蕭秉治和怪獸，俏皮在微波寫道：「沒人發現吧」。（番社微博）

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