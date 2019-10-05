十來位需依賴電動輪椅移動的身障人士，今（5）日到勞動部前抗議，訴說自身或友人遭少數外籍看護不當對待，並要求勞動部修正《就業服務法》，不良外籍看護應有淘汰遣返機制，外籍看護轉換新雇主或逃逸時，應避免出現幾個月的照護「空窗期」，因為他們須依賴看護才能活下去。
台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會理事長賴昱菘表示，該會鄭姓會員5月間遭外籍看護曝曬於屋外2小時，險些休克。此案近期終結，勞動部接受外籍看護說詞，認定無病人所述行為，裁定可轉換雇主，引起其他身障者與家屬的憤慨！
賴昱菘說，他在15年前車禍頸椎神經受創，頸部以下只剩手腕能輕微活動，須依賴外籍看護照料。其間曾遭一名印尼看護不當對待，例如不幫他翻身，使期臀部長褥瘡，甚至故意造成其雙腳燙傷。他說，外籍看護是為了趕快離開，換較易照料的雇主，後來竟如願，因此他主張不得任意更換雇主。
新北市脊髓損傷者協會代表說，常聽到病友抱怨外籍看護擺爛，只顧滑手機。其實她們都有教戰手則，申請來台若遇到難照顧的雇主，就使出各種手法求去。但像他們這種重症患者大都是弱勢家庭，又離不開看護，遇到空窗期只好找「黑工」（逃逸外勞）。
台北市脊髓損傷者協會代表也說，因為需要外籍看護，他們和家屬都很巴結，如買零食、飲料，和顏悅色相待，甚至當成家人，無奈不當對待的事仍屢見不鮮。
最後這些身障人士高喊：勞動部草菅人命、逼死重症患者、淘汰不良外勞、嚴禁外勞轉出、轉出不得有空窗期等口號，並遞交陳情書，由勞動部代表收下。
此外，有關鄭姓身障者事件，勞動力發展署回應，雙方各執一詞，惟均有意終止聘僱；且無法證明該移工行為違法，因此裁定可更換雇主。往後類似情事若經地方政府裁罰、司法機關起訴，證明有重大違法情節，就會廢止轉換雇主並限令回國，也不得再來台工作。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。