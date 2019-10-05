台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會理事長賴昱菘訴說自己的遭遇與訴求。（廖德修攝）

十來位需依賴電動輪椅移動的身障人士，今（5）日到勞動部前抗議，訴說自身或友人遭少數外籍看護不當對待，並要求勞動部修正《就業服務法》，不良外籍看護應有淘汰遣返機制，外籍看護轉換新雇主或逃逸時，應避免出現幾個月的照護「空窗期」，因為他們須依賴看護才能活下去。

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會理事長賴昱菘表示，該會鄭姓會員5月間遭外籍看護曝曬於屋外2小時，險些休克。此案近期終結，勞動部接受外籍看護說詞，認定無病人所述行為，裁定可轉換雇主，引起其他身障者與家屬的憤慨！

賴昱菘說，他在15年前車禍頸椎神經受創，頸部以下只剩手腕能輕微活動，須依賴外籍看護照料。其間曾遭一名印尼看護不當對待，例如不幫他翻身，使期臀部長褥瘡，甚至故意造成其雙腳燙傷。他說，外籍看護是為了趕快離開，換較易照料的雇主，後來竟如願，因此他主張不得任意更換雇主。

新北市脊髓損傷者協會代表說，常聽到病友抱怨外籍看護擺爛，只顧滑手機。其實她們都有教戰手則，申請來台若遇到難照顧的雇主，就使出各種手法求去。但像他們這種重症患者大都是弱勢家庭，又離不開看護，遇到空窗期只好找「黑工」（逃逸外勞）。

台北市脊髓損傷者協會代表也說，因為需要外籍看護，他們和家屬都很巴結，如買零食、飲料，和顏悅色相待，甚至當成家人，無奈不當對待的事仍屢見不鮮。

最後這些身障人士高喊：勞動部草菅人命、逼死重症患者、淘汰不良外勞、嚴禁外勞轉出、轉出不得有空窗期等口號，並遞交陳情書，由勞動部代表收下。

此外，有關鄭姓身障者事件，勞動力發展署回應，雙方各執一詞，惟均有意終止聘僱；且無法證明該移工行為違法，因此裁定可更換雇主。往後類似情事若經地方政府裁罰、司法機關起訴，證明有重大違法情節，就會廢止轉換雇主並限令回國，也不得再來台工作。

(中時 )