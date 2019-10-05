RB萊比錫上一場被沙爾克04於本季聯賽首次擊敗。（達志影像）

勒沃庫森@RB萊比錫 開賽時間10月5日 21:30

勒沃庫森(6場13分，因球差名列第6)前鋒沃倫德連續兩場聯賽進球，而小將哈費爾茨上一場德甲也進球。拉爾斯本德最近練習時弄傷大腿，將會與拜利一同缺陣。

RB萊比錫(6場13分，因球差名列第2)中場萊梅爾停賽結束可復出任先發，但另一中場坎普爾仍受足踝傷患影響，養傷多時的Tyler Adams等仍未知能否及時康復。

勒沃庫森剛在歐聯0比3大敗給尤文圖斯，但在德甲是二連勝，包括上場聯賽作客擊敗奧格斯堡3比0。RB萊比錫在上一場德甲被沙爾克04擊敗，是球隊在本季德甲首次敗陣，連同歐聯主場0比2敗給法甲奧林匹克里昂，已二連敗，兩隊自然都希望勝出，預計今場比賽雙方會以攻為守，可考慮大小[總分](大2.5)。

雙方近4次聯賽交手，總進球數都是3球或以上，而雙方近2次聯賽交手，RB萊比錫全勝。

小將哈里特連續3場聯賽進球。（達志影像）

科隆@沙爾克04 開賽時間10月6日 00:30

沙爾克04(6場13分，因球差名列第4 小將哈里特連續3場聯賽進球，上一場進了一球12碼外，還交出1次助攻，球隊本場比賽暫時只有中場班塔雷布因傷肯定無法比賽。

科隆連續兩場聯賽有球員被逐，上一場是西班牙籍中堅梅雷被逐，對沙爾克04時要停賽，但荷蘭外援恩茲布厄可復出。前鋒特羅德因在最近練習中受傷，或無法任先發，而中場韋斯特拉特則因半月板傷勢，起碼要待下月中才復出。

沙爾克04已在德甲取得4連勝，六場聯賽後13分列第4位，只落後領頭羊拜仁慕尼黑1分。相反科隆聯賽3連敗，更連續兩場聯賽負0：4兼有球員被逐，表現最令人失望。沙爾克04的近況佳、傷將少，料可順利擊敗科隆，主勝可考慮。

雙方近3次交手，有2次開「總進球數」是2球或以下。

教練Marco Giampaolo 隨時烏紗不保。（達志影像）

AC米蘭@熱那亞 開賽時間10月6日 02:45

熱那亞盛傳如今場比賽落敗，可能辭退總教練Aurelio Andreazzoli，職位或由前義大利國腳Thiago Motta、前羅馬主教練Rudi García或名帥Claudio Ranieri擔任。

AC米蘭有中衛姆薩契歐停賽，另一中衛卡爾達拉因傷也無法比賽。教練Marco Giampaolo也可能隨時下台，盛傳球會已聯絡傳奇射手舍甫琴科，繳請他接任總教練一職。

AC米蘭和熱那亞在2019-20球季成績不理想。熱那亞上一場義甲客場0：4大敗給拉齊歐，近4場聯賽1和3負，只進2球，表現非常差勁。今場比賽雖然有主場之利，優勢不多。AC米蘭一樣低迷，聯賽已3連敗，而且進攻能力差，6場聯賽只進4球。球隊士氣低迷，客場進球有困難，可考慮大小[總分] (小 2.5)。

兩隊近3次對戰，AC米蘭全勝，而近5次交手，4次「總進球數」2球或以下。

108/10/5 (六) 21:30 德甲足球 RB萊比錫 勒沃庫森 單場+場中投注

108/10/6 (日) 00:30 德甲足球 科隆 沙爾克04 單場+場中投注

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(中時電子報)