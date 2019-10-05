網友回應。

國民黨總統參選人韓國瑜長期以來民調支持度都落後於總統蔡英文，但天下雜誌舉辦的網路投票中，韓國瑜卻以88%的超高支持度輾壓蔡英文的11%，讓韓粉大呼：真民調！

天下雜誌在網路上自辦投票，蔡韓兩人以韓88.2%對上蔡11.8%，目前共有17萬5千人投票，仍正在統計中，而巨幅的差距也讓韓粉直呼叫好。

網友看到笑說「天下不敢公布啦」、「嚇死民退黨」、「剛剛投了，韓的數字一直跳動，蔡卻一直固定」、「1450還沒發揮實力」、「這才是準的」。

(中時電子報)