國民黨總統候選人韓國瑜近來除民調低迷外，還面臨國民黨內切割的壓力。對此，前國民黨立委陳學聖表示，韓國瑜應該以前總統陳水扁的鬥志為師，而國民黨要以民進黨整合為師，來打贏2020選戰。

對於韓國於低迷的選情，陳學聖在政論節目《新聞面對面》時表示，韓國瑜要以阿扁鬥志為師，接著國民黨要以民進黨整合為師，來打贏選戰。

陳學聖更表示，韓國瑜去年初選贏了，怎麼贏得人還要去拜託第二名、第三名的人，結果第三名（應為第二名才對）的一直不給韓拜託，選完還一直見不到面！這種事情是要候選人做嗎？候選人的責任是打戰，旁邊就要很多人幫忙，且韓國瑜離開政壇17年，韓國瑜過去的個性也不太了解國民黨，所以需要有些人來幫韓的忙，去處理黨內眉眉角角的事，韓國瑜做不來這些事，所以國民黨需要以民進黨整合為師，不須煩惱韓國瑜，韓國瑜只要強了，選票就回來了。

(中時電子報)