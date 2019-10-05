桃園市日前1名67歲奶奶到衛福部立桃園醫院就疹，懷疑肚子不舒服，以為罹患癌症。醫師檢查後發現，發現是罹患憂鬱症。部桃護理長田維瑛指出，不要急著否認長輩的抱怨，建議可以將那些不舒服寫下來，帶長輩就醫進行詳細檢查，若檢查確定沒有問題，可考慮帶至身心科門診就醫。

田維瑛指出，該個案中，奶奶檢查身體都沒問題，反而引起丈夫不滿，甚至吵架，一直到發現是憂鬱症後，經過妥善治療才改善。她說，老年憂鬱症有時候並不是像我們看到的表現，如不吃不喝、情緒低落或負向想法等，反而會聽見長輩不斷訴說例如疼痛、全身無力或是解便解尿困難等身體焦慮。

她建議，處理的方式，首先可以先傾聽長輩們有哪些不舒服，不要急著否認長輩的抱怨，將那些不舒服的症狀寫下來，帶長輩就醫進行詳細檢查，若身體方面的檢查確定沒有問題，可考慮帶至身心科門診就醫。耐心的傾聽及同理陪伴，告訴長輩我們了解這樣的不舒服，引導及給予長輩時間表達不適，也讓醫療人員共同幫忙，減輕照顧壓力。

(中時 )