虛擬貨幣能做什麼？可以換得與心目中女神互動機會！家家有股份有限公司整合產業鏈，邀請在台灣擁有高知名度的「女神」波多野結衣來台外，也請到「全面壓倒性的天才新人」坂道美琉、以及「迷倒一億人的美少女」野野浦暖首次登台，只要擁有「恆星幣」，就可以在10月26日「擁抱恆星 女神暖場見面會」中與粉絲見面、闖關遊戲互動。

恆星幣是由薩摩亞商WISE SMART LTD.所發行的虛擬資產，家家有公司協助整合產業鏈，配合落地場景，可實際於日常生活中運用並推向未來所有展場活動及商城等，讓恆星幣跨足娛樂、休閒、演藝、文創、飲食等相關產業，參與落地項目有影視節目、演唱會周邊、網路商城、餐飲相關、綜合娛樂、成人娛樂，恆星幣將於FCEX孵化中心，結合各項產業資源進行落地兌換。未來會提供更多元化之支付平台，及多量化的交易所，串連全球娛樂生活產業之互通、互換、互兌為目標。

家家有表示，這次特別集結3名女優在10月26日於台中TADA Ark方舟音樂藝文展演空間與粉絲見面，人氣最高的波多野結衣來台灣數次，已得到台灣粉絲心中不可撼動的女神地位，而坂道美琉、野野浦暖也都是第一次來台。坂道美琉從寫真偶像出道轉AV界，如偶像般可愛的臉蛋配上敬業的態度，實至名歸得到2019 FANZA「最優秀新人獎」，而野野浦暖是今年2月才出道的美少女新人，純淨無瑕的透明感惹人憐愛，20歲無邪氣的笑顏早已迷倒億名粉絲！

家家有指出，活動分為上下午兩場，門票及活動中的消費皆使用「恆星幣」（STAR COIN 簡稱STC）支付，只要使用手機APP「FreeCoin」就可以輕鬆支付，而粉絲見面會中有闖關遊戲與女神們互動，最終還能競標將女神們當天穿著的衣物帶回家！

恆星幣以亞洲市場為主，以台灣為起點同步邁向日本、大陸、韓國、泰國、越南等國家，目前協助AV女優從入行到退休全型態IP形象設計，讓AV生活產生新的生態、新的貨幣代名詞。

家家有表示，從11月底起，平均每月一場女優見面活動，如「酒場快閃店」中有女優扮演服務生為粉絲服務，之後陸續舉辦現場AV活動、見面會、一對一互動、密室餐會、公益活動、運動會親密體驗、AV博弈、出國浪漫之旅、愛之船、為你等待專屬影音、濕背秀、才藝教學等等都是恆星幣會員專屬，線上遊戲、線上直播、線上野球拳，在家也能享受與女優互動。

(中時 )