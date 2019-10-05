宜蘭南方澳跨港大橋斷裂坍塌，釀成6死悲劇，時代力量立委黃國昌昨舉行記者會，質疑沒有實質進行橋樑檢測，並批評宜蘭縣政府鑑測報告品質低劣，宜縣府喊冤，並認為黃不提航港局責任，有失公平。黃國昌今槓上宜蘭縣長林姿妙，痛批林完全迴避真正重點關鍵問題，令人驚訝的是，宜蘭縣政府花了這麼多納稅錢，做出了品質低劣且內容不實的橋樑檢測報告，林姿妙縣長卻毫不在意。

黃國昌追查橋梁檢測狀況，昨再爆南方澳大橋根本沒做鋼纜檢測，檢測報告卻寫良好，痛批檢測報告品質低劣；宜縣府則回應，南方澳大橋主管機關是航港局，當初縣府以為是蘇澳鎮公所管理，所以在2014年、2016年辦理檢測，後來發現是航港局管理後，已將報告轉交，黃國昌不提航港局的責任，一昧指責宜縣府並不公平。

針對宜縣府以「黃國昌不提航港局的責任」和「宜蘭縣的做橋樑檢測是出於善意」回應，黃國昌表示，宜縣府完全迴避真正重點的關鍵問題，讓人非常傻眼，令他驚訝的是，宜縣府花這麼多錢做品質低劣且內容不時橋梁檢測報告，林姿妙縣長毫不在意，只忙著不顧現場救災指揮官的反對，跑去搶搭救難船。

黃國昌說，林縣長應該要知道，無論2014年、2016年檢測報告，範圍是全宜蘭縣的所有橋梁，攸關宜蘭縣民的安全，一個縣長，竟然對於為什麼宜蘭縣的橋檢報告不實，以及標案為何被轉包牟取暴利，完全不關心，讓人匪夷所思。

(中時 )