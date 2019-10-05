1歲童昏迷 員警熱心開道 15:042019/10/05 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 八德派出所員警曾昱凱（左二）熱心為民眾開道，即時將男童送往醫院急救。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市李姓男子日前下午開車行經八德區介壽路與興豐路口時，見到正在交通疏導的八德派出所員警曾昱凱，立即大聲呼救，員警發現1歲的男童發高燒導致熱痙攣且意識模糊，趕緊協助開道送醫。 1歲童昏迷 員警熱心開道。 警方表示，當時正值下班尖峰時刻，擔心男童延誤就醫，連忙以警用機車鳴警報器替心急的民眾開道，送往在大約6公里外聖保祿醫院急診救治。所幸警方協助，僅8分鐘就趕到醫院，經過治療後，男童也無生命危險。 (中時 ) #員警 #男童 #八德 #醫院 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 13:202019/10/01 社會 蘆竹、八德區新任區長1日宣誓就職 鄭文燦勉勵發揮所長 13:322019/10/01 政治 南方澳跨港大橋崩塌 2海巡人員落水原因曝光 15:002019/10/01 社會 旗津醫院5周年 長照5C據點揭牌 17:352019/10/01 生活 重傷瀕死移工被丟包 童綜合醫院搶救送返故鄉 12:562019/10/02 社會 賓士車冒煙故障 員警熱心推路邊 19:072019/10/02 社會 向殉職勇消致敬 大里仁愛醫院提供各200萬慰問金 20:302019/10/03 社會 八德返雙北市區公車需求高「715B」試辦3個月 18:062019/10/04 生活 愛笑男童迷航 警察哥哥大手牽小手回警局 23:122019/10/04 生活 營造公司跳票 桃園三工程遭殃 04:102019/10/05 地方新聞 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 直播嗆館長「假流氓」 火鍋店老闆原來是竹聯幫大哥 - 社會 桃園大掃黑 查18黑槍335子彈 - 社會 連千毅「假貨」曝光 愛馬仕、GUCCI中標 - 社會 人妻趁分居偷情 夫見床戰片崩潰戴2頂綠帽 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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