桃園市李姓男子日前下午開車行經八德區介壽路與興豐路口時，見到正在交通疏導的八德派出所員警曾昱凱，立即大聲呼救，員警發現1歲的男童發高燒導致熱痙攣且意識模糊，趕緊協助開道送醫。

1歲童昏迷 員警熱心開道。

警方表示，當時正值下班尖峰時刻，擔心男童延誤就醫，連忙以警用機車鳴警報器替心急的民眾開道，送往在大約6公里外聖保祿醫院急診救治。所幸警方協助，僅8分鐘就趕到醫院，經過治療後，男童也無生命危險。

(中時 )