香港特首林鄭月娥4日宣布，「禁蒙面法」5日零時起實施，激起一批示威者4日晚間在香港多區抗議，堵塞道路、破壞商店及縱火。職司法律與司法的中共中央政法委微信公眾號5日上午發文強調，香港「禁蒙面法」只是止暴制亂，恢復秩序其中一步。

香港信報報導，中共中央政法委微信公眾號表示，支持香港特區政府實施「禁蒙面法」，認為實施該規例將打掉一些人的僥倖心理，有效縮小暴力的規模和範圍。政法委稱，「禁蒙面法」只是香港止暴制亂，恢復秩序其中一步，香港社會還有很多深層次的問題有待進一步釐清，加以解決。

政法委認為，香港有10個理由實施「禁蒙面法」，包括將對暴徒產生威懾作用，最大限度預防暴力發生，遏制暴力升級；透過法律手段摘掉違法者的面罩，能夠提高執法效率，將違法犯罪者繩之以法；將打掉一些人的僥倖心理，有效縮小暴力的規模和範圍；也可以避免香港青年因年輕無知，成為他人的政治炮灰。

政法委指出，「禁蒙面法」還將掃除恐怖氛圍，還香港市民以安全感；打擊暴徒抑制犯罪，讓社會活動回歸正途，最大限度保護香港市民表達訴求的民主權利；「禁蒙面法」亦向立法層面走出一步，以法治、理性角度提出止暴制亂的具體措施，為下一步有效溝通建立基礎。

(工商 )