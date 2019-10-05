雲林縣西螺鎮長鄭玲惠(後左四)領軍，上午在斗南與斗六火車站及西螺轉運站宣傳西螺大橋觀光文化節。(許素惠攝)

雲林縣西螺鎮長鄭玲惠(後右三)領軍，上午和立委劉建國(後右四)在斗南與斗六火車站及西螺轉運站宣傳西螺大橋觀光文化節。(許素惠攝)

立委劉建國宣傳西螺大橋觀光文化，幫小朋友戴上大橋造型的棒球帽。(許素惠攝)

雲林縣西螺大橋今年要過66歲生日，為了周知並號召大家同慶同樂，西螺鎮公所今天在斗六、斗南火車站，以及西螺轉運站以快閃活動宣傳西螺大橋觀光文化節，看似乘客的多位舞者突然翩翩起舞，讓旅客驚喜並駐足觀賞，宣傳效果十足。

舞者隱身人群中，悠揚音樂一響起，舞者自然翩翩起舞，周遭旅客先是驚喜，後紛紛駐足圍觀，並抱以熱烈掌聲，西螺鎮長鄭玲惠與立委劉建國充當宣傳天使，在現場發送限量大橋活動造型帽。

劉建國指出，西螺大橋曾是遠東第一大橋，被列為全台最美的「八景公路」之首，大橋觀光文化節是年度盛事，今年適逢大橋66歲生日，歡迎到西螺感受小鎮人文風情。

鄭玲惠表示，大橋文化節10月12、13日登場，活動內容豐富，包含西遊記扭大獎、國際踩街嘉年華、呂讀西螺、野餐佈置比賽、小騎士滑步車比賽、第3屆攝影比賽、虹橋迎晨曦健行、著色比賽、美食料理品嘗、西螺觀光巴士等，大橋上則有行動雕像、文創市集、時空明信片，還可免費乘坐小火車及觀光巴士，遊客可深入遊西螺。

https：／／www.youtube.com／watch？v=W01EwBylurM＆feature=youtu.be

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