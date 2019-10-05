台中市政府農業局輔導大甲區農會5、6日兩天日在文心森林公園舉辦「芋見 遇見─芋頭暨優質農特產品展售活動」，展出各區農民生產符合三章一Q的大甲芋頭、有機栽培米、非基改黃豆，還有台中各地區農會輔導的優良產銷班、青年農民所生產的優質蜂蜜、梨、柿、紅龍果、香菇、季節蔬菜等，歡迎參觀選購。

這2天活動也安排大甲地區稻米、芋頭評鑑頒獎、獨輪車表演、現場LIVE BAND表演、街頭藝人表演、米食DIY、趣味遊戲、摸彩等豐富活動，內容精彩。

農業局表示，台中芋頭種植面積計718.46公頃，總產量12,380公噸，主要產地為大甲、大安、外埔、后里等地，其中以大甲種植面積349公頃、年產量5,931公噸為最大，大甲芋頭栽種於大甲溪及大安溪下游沖積而成的肥沃黑砂土壤平原，二溪流提供無汙染的灌溉水源，田間栽培管理以生物防治為優先，落實用藥減量及合理施肥管理，經農藥殘留檢測合格後採收，相當安全。

大甲芋頭口感綿密鬆軟、入口即化，且香氣濃郁、品質佳，適合製作蜜芋頭、芋頭西米露、芋頭排骨等，更是吃火鍋不可或缺食材，深受消費者及食品加工業者青睞，歡迎支持台中優質農產。

(中時 )