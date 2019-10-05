台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今前往勞動部勞動部，要求注重受照顧病人權益，​主張不同意不良外籍看護轉換新雇主，勞動部回應，雙方有勞資爭議，但如果陳情訴求指稱移工涉遺棄或虐待被看護者之情事，如認涉嫌違反刑法遺棄罪，建議雇主循司法途徑提告。

勞動部指出，經新北市政府勞工局今年5月20日協調會，因各執一詞，雇主表示移工放讓被看護者獨自在外，但移工除否認外，另表示雇主未提供足夠食物，工作負擔過重，但雙方對終止聘僱關係有共識，勞動部也就依就業服務法第73條第3款規定於今年9月27日函，確定從今年5月20日起廢止聘僱許可。

勞動部強調，雖雇主於協調會中主張不同意移工轉換新雇主，應限令出國，但目前並無明確事證而得依移工有違反中華民國法令情節重大情事，予以廢聘及限令出國。所以勞動部在今年9月27日同意移工轉換新雇主，而目前移工尚在轉換中，且基於保護移工權益，移工業經新北市政府勞工局協助安置。

勞動部指出，據陳情訴求指稱移工涉遺棄或虐待被看護者之情事，如認涉嫌違反刑法遺棄罪，建議雇主循司法途徑提告；另涉嫌違反身心障礙者權益保障法第75條及第77條規定部分，本部已於今年10月4日函請地方社政機關依法查處。

勞動部強調，未來若經地方政府裁罰或司法機關起訴，足資證明移工有違反中華民國法令情節重大之情事，本部當廢止轉換，限令出國及不得再入國工作。

(中時 )