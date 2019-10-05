二仁溪主要支流三爺溪嚴重汙染河段占73.6％，台南市環保局藉由加嚴銅放流水標準，台南市三爺溪流域事業廢水銅放流水標準，9月1日起施行從3.0 mg／L加嚴至1.2 mg／L，環保局籲請業者做好自主管理，加強廢水處理設備維護，環保局將不定期前往稽查三爺溪列管事業，一旦發現放流水超標者，將視超標倍數和事業規模等，依「水汙染防治法」第7條及40條規定處新臺幣6萬元以上2000萬元以下罰鍰。

根據歷年資料統計，二仁溪水質嚴重汙染比例已自92年100％降至108年10.9％，惟二仁溪主要支流三爺溪嚴重汙染河段占73.6％，其沿岸人口與事業密集，水汙染列管事業共136家，又多為表面處理、電鍍業等高汙染性行業占46％，108年共計稽查341家次、處分17家次，停工1家次，其中放流水銅超標1家次，共計裁罰金額1884萬7,500元。

重金屬具有累積性，長期食入重金屬銅，對人體的肝、肺、腎和中樞神經等，都可能產生危害的影響，環保局藉由加嚴銅放流水標準，達到低於保護人體健康相關環境基準(0.03 mg／L)，提升河川水體水質，保護民眾周遭生活環境及生態系統。

台南市長黃偉哲強調，改善大台南河川水質需要更好的政策方針來打擊環保犯罪，並結合河川巡守隊志義工的守護力量，有效提升大台南環境品質。環保局長林淵淙籲請市民共同關心環境，發現汙染請打1999專線或環保局公害陳情專線0800-066666檢舉。

(中時 )