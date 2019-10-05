針對香港行政長官林鄭月娥在未經民主審議程序下，逕自引用「緊急情況規制條例」制定相關法例。民進黨立院黨團幹事長管碧玲表示，啟動「緊急情況規例條例」，破壞香港民主機制，將嚴重激怒港人，恐致一國兩制提前結束，港府應懸崖勒馬，面對人民訴求，切勿一錯再錯。黨團書記長李俊俋則說，府的作法只會激發香港民眾更大的怒火，造成香港社會更大的撕裂，讓政府與人民的對立陷入無可挽回的局面。

李俊俋指出，香港政府不思和平面對群眾五大訴求，武警暴力鎮壓示威，日前才發生對示威者致命部位開槍及導致外國媒體記者失明等嚴重事件。如今又根據「緊急情況規例條例」可以在未經民主程序下制定有關通訊、出入、逮捕等緊急法律，毋須經過立法機關審議，此舉形同將立法權讓渡予行政權，讓政府以合法名義無節制的侵害民眾人身安全與表達的自由，形同進入戒嚴。

民進黨團指出，根據「基本法」第18條，如果香港進入港府無法控制的緊急狀態，中國中央人民政府可發布命令在香港實施中國法律，也就是終結一國兩制，如今港府作法嚴重破壞這個防護罩，難道是極權中國意圖伸手終結一國兩制、鎮壓香港？嚴正譴責港府的作為與中國的意圖，港府作法完全無助解決問題，應正面面對人民訴求，切勿一錯再錯。

此外，港府昨下午宣布訂立《禁止蒙面規例》，今起凌晨0時生效，引起許多香港民眾不滿，蔡英文總統競選辦公室發言人阮昭雄表示，我們向來堅持民主法治，也支持香港朋友爭取民主自由，港府禁蒙面法無法讓人認同，我們會在民間部分繼續支持香港反送中運動。

(中時 )