歡慶九九重陽！新北市政府勞工局特別舉辦視障按摩體驗活動。歡迎民眾於重陽節前夕10月6日下午1時至6時至所輔導的6家視障按摩院，或10月7日上午10時至下午3時至所輔導的23家按摩小棧，接受免費10分鐘按摩體驗。

新北市政府勞工局表示，這次配合辦理免費體驗活動的6家視障按摩院分別為拍按叫讚永貞店與永安店、宇坊視障按摩、奇摩指視障按摩、左右手養生會館及健康指南；23家按摩小棧分別為：亞東醫院、聯合醫院板橋院區、衛生福利部臺北醫院、樂生療養院、雙和醫院、新莊體育場、市府大樓放輕鬆按摩坊、新店慈濟醫院、汐止國泰醫院、竹圍馬偕醫院、板橋區公所、中華電信新北營運處、新莊區公所、板橋車站、台灣盲人重建院紓壓小棧、板橋大遠百、中和地政事務所、頭前庄捷運站、板橋地政事務所、淡水漁人碼頭、三重國民運動中心及東科視障按摩小棧等，歡迎市民朋友偕同家中長者一同前往體驗，歡度重陽。

勞工局表示，免費按摩推廣活動不僅可活絡筋骨、紓壓解勞外，對視障朋友的充分就業更具有正面實質鼓勵，且所有的視障按摩師皆具有丙級以上技術士執照，都受有完整的職業訓練，歡迎民眾一同來共襄盛舉。

(中時 )