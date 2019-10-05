國民系列賽首戰被打得毫無招架之力，5日「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)自請上陣，對決道奇一哥柯蕭(Clayton Kershaw)，結果小史技高一籌，國民驚險4-2打敗了道奇，帶著1勝1負的優勢返回華盛頓主場。

此戰非常緊繃，國民意外出動王牌薛爾瑟(Max Scherzer)中繼支援1局，薛爾瑟是外卡戰的先發投手，也是下一戰G3的先發。由於情勢危急，國民也顧不了那麼多，先搶下這勝再說。薛神第8局登板毫不手軟，第一球就是時速98英里速球，連續K掉3人，就跟小史前次外卡戰出來救他一樣，兩位強投又幫國民度過一次難關。

小史6局失1分送出10K，加上薛神擋道，道奇反攻的機會只剩兩個半局，他們敲了1發陽春炮，並且9局下半攻到兩出局滿壘。國民救援投手哈德森(Daniel Hudson)投得險象環生，進行數次投手丘會議，始終不敢貿然和道奇席格(Corey Seager)對決，每一球都試圖避開好球帶，纏鬥到第8球終於以再見三振結束！

道奇柯蕭開場投得不順，又是觸身球又是被敲安，總共6局失3分不算差，無奈沒有英雄命吞下敗投。薛爾瑟用掉14球，第3戰能否先發存疑，道奇也沒料到他會殺出，至少國民賭贏了這一仗，第3戰於7日上午開打。

(中時電子報)