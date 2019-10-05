台中市國小創客飛行器競賽培養思考能力，探索航空夢！(台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真)

今年8月新課綱上路開啟嶄新職業探索方向！台中市政府教育局今年首度試辦霧峰區11所國小高年級學生創客飛行器培力及競賽，讓擁有技職專業的霧峰農工協助輔導國小生培養職業素養；5日舉辦創客飛行器競賽，訓練設計、思考及解決問題能力。

競賽活動在大里區東湖球場進行，飛行器造型由選手自由設計，但須採用培訓課程中統一供給的材料製作，創作內容包含作品的機能設計、材料選擇、製作工法等；競賽項目分為「直線飛行」及「滯空飛行」2項，將創意思考及飛行科學原理融入競賽中，訓練學生設計、思考及解決問題能力。

霧峰農工校長江耀宗說，希望透過活動，讓孩子從國小就開始實踐「做中學、學中做」，透過實作瞭解流體力學的概念，再考量風向、氣流及風速，以及手擲機滯空的時間，考驗選手飛機製作的技巧。

教育局強調，面臨時代變遷，學習一技之長為多數家長為孩子選擇未來升學或就業最重要的考量。在未來職涯潮流趨勢中，如何培養孩子合作力、問題解決能力、創造力、應變力與領導力，是必備的多元專業條件。這次創客飛行器培力及競賽活動內容有趣且兼具學習內涵，可提供抱有航空夢的學子們挑戰的機會。

(中時 )