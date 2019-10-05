第54屆電視金鐘獎今（5）晚登場，《中時電子報》整理出九大看點，讓你搶先掌握今晚金鐘獎第一手典禮資訊。

劉以豪（左）、丁海寅（右）兩大台韓男神合體頒獎。（圖／翻攝自臉書）

一、雙帥頒獎！韓流人氣男星丁海寅搭檔劉以豪

韓國超人氣好感男星丁海寅受邀來台，搭檔在韓國也有相當大知名度的台灣新生代男神劉以豪，雙帥合體一同頒獎，相當吸睛。

丁海寅近年因《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《機智牢房生活》、《當你沉睡時》等韓劇創下高人氣，近日在韓國上映的電影《愉悅的音樂專輯》也上遍各大節目宣傳，好評不斷。

金鐘主持人黃子佼。（圖／資料照）

二、主持人組合超新穎 金馬影后將特別串場

經驗老道的主持人黃子佼，將帶領串主持人們一起嗨翻金鐘54，當中包含乱彈阿翔、吳姍儒、黃路梓茵（Lulu），外加一大亮點金馬影后謝盈萱入圍「迷你劇集（電視電影）女主角獎」，答應首度嘗試特別串場主持，還開玩笑表示：「當晚就任佼佼哥蹂躪吧！」

金馬影后謝盈萱首度嘗試，金鐘特別橋段與黃子佼搭檔串場。（圖／三立電視提供）

三、表演節目網紅、唱將助陣

本次金鐘54表演節目也是一大看點，「滅絕師太」黃小琥將表演「我是電視人」為第一個表演節目，緊接網紅茵聲、視網膜聯手告訴你「網台大戰 內容就是王道」。

新生代情歌王子周興哲將熱情奔放帶來「是熱情 我們創意無限奔放」，三大表演節目加上一開場的黃子佼妙語如珠，點綴電視金鐘54。

第54屆電視金鐘獎黃小琥、周興哲以歌聲向電視人致敬。（圖／三立電視提供）

四、出道66年！綜藝大姐大終身成就獎獲得張小燕

出道66年的綜藝大姊大張小燕，將獲頒終身成就獎，並由小燕家族的徒弟之一卜學亮擔任引言人致詞，金鐘主持也是張小燕徒弟的黃子佼更發起「一人一張小燕姐」活動，上百位明星在社群網站響應，更讓本次終身成就獎更為盛大，黃子佼也表示這個橋段，「是另外一種感動的眼淚，人人心中都有一個小燕姊。」

張小燕的愛徒黃子佼發起在社群「一人一張小燕姐」活動，自己也放上當初和小虎隊與張小燕的合照。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

五、頒獎人巨星雲集

本屆頒獎人在安排上也找來不少影帝影后視帝視后，金鐘視后鍾欣凌、黃姵嘉；金鐘視帝藍葦華、吳政迪、吳朋奉、吳慷仁；金馬得主陳竹昇、謝盈萱；演技派演員楊小黎、孫可芳、鍾瑶、于子育、溫昇豪、蔡淑臻等。

六、賈靜雯《與惡》爭視后 入圍對手各個強大

走紅兩岸的女星賈靜雯以《我們與惡的距離》首度入圍金鐘最佳女主角獎，挾強大氣勢被視為熱門奪獎人選。

不過其他入圍者也相當強大，《20之後》江沂宸、《菜頭梗的滋味》徐麗雯、《雙城故事》曾珮瑜、《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》蔡淑臻，如死亡之組精彩可期。

賈靜雯（中）首度入圍最佳女主角獎搶視后。（圖／資料照）

七、大贏家《我們與惡的距離》入圍14項

今年上半年的夯劇《我們與惡的距離》風光入圍14項獎項，光在男配角獎就同時有3位入圍，究竟能不能入圍、得獎都是大贏家，今晚即將揭曉。

夯劇《我們與惡的距離》風光入圍14項。（圖／公視提供）

八、《你的孩子》系列新演員輩出

《你的孩子不是你的孩子》系列劇集共入圍了12項獎項，更有不少新演員嶄露頭角，《貓的孩子》中王渝屏、劉修甫、《孔雀》王渝萱皆入圍新進演員獎；以電影《返校》入圍今年金馬獎「最佳女主角」提名的王淨也憑著《你的孩子不是你的孩子-茉莉的最後一天》入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」。

《貓的孩子》中入圍新演員的劉修甫。（圖／資料照）

九、金鐘主視覺找來才子廖人帥創新「全球首創」

第54屆金鐘主視覺請來鬼才導演廖人帥操刀，平面視覺則是吳建龍擔任設計，而概念主要朝「復古科幻」與「未來感」為主軸，預告將有「全球首創」的視覺感受。

(中時電子報)