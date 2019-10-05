香港特首林鄭月娥昨日（4日）宣布引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，並在今日（5日）0時起生效。多區港鐵車站設施遭大規模破壞，甚至遭人蓄意縱火。港鐵昨晚10時30分宣布，港鐵全線暫停服務至今天中午，包括重鐵網路（港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、西鐵線、東鐵線、馬鞍山線、東湧線、機場快綫）、輕鐵和港鐵巴士，也不會提供緊急接駁巴士。

《香港01》報導，港鐵網路包括輕鐵及重鐵正進行試行車工作。港鐵人士解釋，所有鐵路行車前均會先試運轉，並檢視行車是否暢順及路軌情況。倘情況許可並無大礙，預料最快將於今日下午恢復行車。

但是因車站設施被破壞，部分車站出入口將會維持關閉。據了解，有前線職員進入了康城車廠準備試車工作；西鐵則開始檢查路軌情況。消息人士說，一般進入試行車階段，該班列車須試行整條路線，當試行完畢，預計一至兩小時內便能恢復行車。

港鐵表示，目前仍在評估情況，現階段未能確定恢復服務時間，有消息將盡快公布。

不過，有網民在網路上串連，發起「和你Shop 2.0」，號召今日下午1時到港鐵多個旗下商場，包括荃灣綠楊坊、青衣城、圓方、九龍灣德福廣場等，以不同方式表達訴求。

(中時 )