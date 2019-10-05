台中市政府勞工局與丹麥商務辦事處5日攜手舉辦首次「風能就業博覽會」，邀請沃旭能源、哥本哈根、德商汐威、艾納康、西門子及台灣維特斯等6家風能大廠設攤，提供超過百個職缺，起薪4萬元以上，吸引數百位民眾求職，截至中午初步媒合人數達121人。

副市長楊瓊瓔表示，市府首重經濟與就業，更重視空汙整治與能源替代政策，市長盧秀燕今年拜訪英國商務、能源和產業戰略部，交流空汙、能源、氣候變遷等議題，英國預計2025年未減量燃煤電廠將全面退場，台灣也應順應全球潮流，重新省思能源政策，保障人民健康。

楊瓊瓔說，中火是全國最大的燃煤電廠，中央卻規劃再增2部發電機組，市府全力反對用台中人的肺過濾空汙，台電應遵守台中市管制生煤自治條例，減煤4成，市府將持續爭取老舊燃煤機組除役，守護中部人健康。

丹麥商務辦事處長伯孟德表示，風能是綠色能源產業之一，台中市支持綠能產業，也擁有良好投資環境，丹麥在風力產業發展有先進技術及能量可支持台中甚至台灣發展風能產業。今日各家風能大廠均提供優渥薪資及福利，就業人員也將從中習得良好技術。

台中市就業服務處長傅晶如指出，市府因應台商回流逾20家，上半年累計投資金額達644億元，除9月7日舉辦首場台商回流就業博覽會，民眾反映熱絡外，也積極與歐洲風能大廠合作，尤其風能產業對人才需求若渴，需要環工、電機、機械、土木及工業工程等綠領人才，也對企管、財經法律等人才需求殷切。

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(中時 )