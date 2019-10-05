為了解原住民文化健康站推動情形，蔡英文總統今（5）日訪視新竹縣尖石鄉梅花文化健康站。由原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、新竹縣原民處長雲天寶、梅花村長陳文彬陪同，察看文健站照顧服務現況及前瞻基礎計畫整建情形，並聽取長者分享文健站內的活動。

文健站除提供長者專業照顧，同時發揮「部落資源連結」功能，結合梅花國小木琴教學促進老幼共學；蔡總統也體驗木琴活動，與長者們互動融洽。文健站促進部落長者與青少年間的友善互動，達到世代融合、活躍老化的果效。

夷將Icyang表示，文健站是原住民地區非常重要的照顧據點，民國108年度全國已設置314站，培植在地族人擔任照服員，創造就業機會889人，並照顧原住民長者約1萬1715人，涵蓋原住民族老人4分之1。

原民會為原住民族文健站專業照顧人才，今年度照服員薪資提升至每月實領2萬7749元，較107年薪資增加4749元，提供符合族人具文化敏感度及發展在地的服務模式。

(中時 )