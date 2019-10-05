台中國際花毯節首支動畫CF5日發表，透過3D模擬動畫，提前帶民眾一窺花毯節園區的嶄新風貌。（台中市府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

台中國際花毯節首支動畫CF5日發表，透過3D模擬動畫提前帶民眾一窺花毯節園區的嶄新風貌。（台中市府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

睽違3年重返新社區舉辦的2019台中國際花毯節，今年更榮獲法國聖修伯里協會正式授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」進行展區規畫，是全球第一個將「小王子」的世界觀透過花卉裝置藝術呈現的國際城市；將挑戰地表最大的玫瑰圖騰、小王子親吻玫瑰的主花毯意象。

「2019台中國際花毯節」將於11月9日至12月1日登場。台中國際花毯節自2016年移師后里後，睽違3年再次回到新社，將與新社花海、中台灣農業博覽共同舉行；台中市政府觀光旅遊局5日發表首支動畫CF，透過3D模擬動畫呈現小王子的星球之旅。

觀旅局長林筱淇說，以小王子為主題的展覽、電影或遊樂園區不計其數，但台中是全球第一個獲得正式授權，以小王子故事為花卉策展主題的國際城市，將藉由機械動態方式生動再現故事場景，手法新穎。

林筱淇表示，今年花毯節將挑戰地表最大、長達200公尺的玫瑰圖騰，及小王子親吻玫瑰的主花毯意象，融合自然與科技的花卉裝置；藉此了解作者聖修伯里珍貴的人生智慧以及對環境的省思，讓民眾遊賞花毯之際，得以近距離感受新社地區充滿生命能量的花卉景觀魅力。

新社區休閒農業導覽發展協會理事長林昌民與台中民宿協會理事長陸冠全祭出大利多！陸冠全說，新社周邊民宿業者共同推出「2820賞花專案」，花毯期間住宿一晚搭配早餐單一特價2820元，部分業者還推出1泊2食方案，加碼附贈在地風味晚餐等，歡迎民眾到台中山城慢遊假期。

(中時 )