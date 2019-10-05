國民黨總統參選人韓國瑜，面臨選情危機。立法委員陳學聖直言，韓辦與黨中央之間具有隔閡，因國民黨仍重視論資排輩、親疏遠近，韓辦人士在他們看來多是「小朋友」，分量不足以跟「長輩」說上話。台北市議員徐巧芯隨即插話：「馬英九打電話就可以了！他會幫忙！」語畢，哄堂大笑。

陳學聖在政論節目《新聞面對面》指出，這次選戰韓辦與黨中央之間，就像「兩條線」在作戰；韓國瑜需要借重黨中央做的，就是把自己所不熟悉的人士、紛擾處理完。

話鋒一轉，陳學聖直言：「韓辦基本上以我們來看，大部分是小朋友。而且這些小朋友，在整個國民黨的歷代傳承過程當中，沒有什麼太大的分量。國民黨雖然現在看起來是在野黨，還滿論資排輩的！誰要來跟誰講話，要有一定的分量在。」雖然黨中央大方向戰略尊重韓辦，但「韓辦今天要找一個人出來，去跟國民黨裡面長輩講話的，誰？沒有！我坦白講沒有！那你要見連戰、要見馬英九、要見誰，我講實在……」

話說到這，鄰座徐巧芯突然插話：「馬英九打電話就可以了！他會幫忙！」語畢，全場笑翻，就連徐自己說完也跟著笑了。陳學聖則補充，馬當然都會幫忙，但就是不夠親，畢竟「親」還是需要誰跟誰之間能搭上關係，國民黨滿重視這個的，但韓國瑜不管本人還是他的韓辦，在這塊都是不行的。

(中時電子報)