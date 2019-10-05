一名女子在公車上對著女警啜泣的描述自己某天在等夜班公車時慘遭陌生男子「撿屍」，隨後遭這名男子拖進公園性侵得逞。她顫抖著說道，因為她喝醉了所以沒有一個人願意相信她。

據《每日郵報》報導，這片段來自於BBC One的「The Met: Policing London」，這是一部紀錄著倫敦警察日常公務的紀錄片，影片中這位不具名的30歲女子坐在公車上對著女警哭訴，她在等夜間公車時慘遭一名陌生男子強行拉下車道，男子將她拖到倫敦的塞爾赫斯特(Selhurst)公園強行侵犯。女子擦著眼淚，聲音顫抖的告訴女警事發經過，女子說在她被男子強行拖下車道後，遭到男子威脅，「他說他要殺了我」，隨後男子將她的頭壓在地上，然後男子告訴無助的她「如果妳不和我做愛，我就殺了妳。我的口袋裡有一把刀。」在孤立無援的狀態下，女子只能屈服淫威。女子崩潰的說道，「沒有人願意相信我，因為我是一個醉鬼。」說完後女子痛哭失聲。一旁的女警承諾她，將會把事情釐清，並且告訴她「妳現在已經安全了」。

之後有兩名目擊者打電話到警局，警方根據目擊者的指認鎖定了戴維斯(Aaron Davies)在監視器畫面及DNA比對後警方確定了戴維斯就是襲擊女子的犯人。而遭逮的戴維斯也承認了兩件強姦案和一件性虐案，最後法院判了他10年9個月的刑期。

(中時電子報)