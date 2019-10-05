台灣今年最猛新台流電影《江湖無難事》4日晚間男主角邱澤出席在釜山舉行的亞洲之星大賞頒獎典禮，邱澤獲頒「Face of Asia Award」大獎，同時獲得其獎項的還有人氣韓國女明星潤娥，頒獎後兩位也開心同框合影。

邱澤與潤娥同框。（華映娛樂提供）

頒獎典禮巨星雲集，同時在典禮上獲得其他獎項的巨星還包含了：鄭雨盛、曹政奭、李荷妮、千玗嬉等實力派巨星。邱澤從飾演《少年Pi的奇幻漂流》的阿迪勒·侯賽因手上獲得「Face of Asia Award」大獎，全程以英文致謝，表達自己十分榮幸以及開心，也希望各位來賓能盡興享受一個美好的夜晚。而以大賣電影《極限逃生》成為票房女星的潤娥，也和邱澤同獲「Face of Asia Award」。

邱澤獲頒「Face of Asia Award」。（華映娛樂提供）

《江湖無難事》由新銳導演高炳權執導，集合演技人氣兼具的邱澤和台灣實力派演員龍劭華、姚以緹、黃迪揚、顏正國、梁赫群、林育品（阿喜）、黃尚禾及陳漢典、吳震亞等人共同演出這部充滿熱血卻又無厘頭的超ㄎㄧㄤ作品。該片9日在台上映。

(中時 )