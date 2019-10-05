大政治大爆卦-無色覺醒》小英民調高穩贏 韓粉庶民不答應？ 14:132019/10/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 撿到槍賣賣芒果干，蔡英文目前的民調穩定領先，不過民進黨政府上台三年多以來，捫心自問自己的生活是更好還是更糟。 節目外景在高雄內門，傾聽當地庶民的心聲，DPP為選舉慣性說謊，這口氣庶民吞不下！ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #庶民 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨／愛國女星熊海靈「挺韓庶民曲」今晚7點首播 14:122019/10/01 娛樂 謝文進將率先成立竹市韓國瑜庶民後援會 17:262019/10/01 政治 小螺絲撐起大中華 庶民受邀觀禮 04:092019/10/02 焦點新聞 謝文進帶頭 設挺韓庶民後援會 04:102019/10/03 政治要聞 擴大庶民力量 助韓翻轉劣勢 04:102019/10/03 政治要聞 大政治大爆卦-無色覺醒》穿雲箭民間見 來自接地氣的庶民之聲 14:182019/10/04 政治 錯過再等500年！底層勞工這樣挺韓 09:042019/10/05 政治 1450滲透？韓粉社團為這事鬧翻了 10:502019/10/05 政治 政治熱門新聞 受訪罕見動怒 吳敦義：吳郭會是郭台銘要求的 - 政治 孫先生最新民調 韓國瑜回來了！ - 政治 驚！韓副手黑馬不是周錫瑋竟是他？ - 政治 韓辦在黨中央眼裡不算咖？徐巧芯插這句 全場大笑 - 政治 稱韓國瑜遲到魔人 日作者起底…跟小英「有關」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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