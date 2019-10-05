撿到槍賣賣芒果干，蔡英文目前的民調穩定領先，不過民進黨政府上台三年多以來，捫心自問自己的生活是更好還是更糟。

節目外景在高雄內門，傾聽當地庶民的心聲，DPP為選舉慣性說謊，這口氣庶民吞不下！

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(中時電子報)