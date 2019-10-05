新北市八里台64快速道路接近台北港處，在今天下午一點多發生貨櫃車自撞護欄的嚴重事故，貨櫃車駕駛當場傷重被夾在車頭內，直到警消到場利用破壞工具，才順利將駕駛救出，但當時已無生命跡象。據了解，事故發生地點剛好在接近台北港出口一處大轉彎處，貨櫃車疑似來不及發轉正，直接撞上隔音牆，由於距離橋下高度至少還有十餘公尺，幸好貨櫃車沒翻覆到橋下，否則不堪設想，但隔音牆碎片散落在橋下，讓交通一度受阻。警消目前已將貨櫃車駕駛送醫急救。

(中時電子報)