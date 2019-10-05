台64線貨櫃車自撞隔音牆險墜橋 駕駛命危 14:142019/10/05 中時電子報 戴志揚 、中國時報、戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 貨櫃車翻覆意外，駕駛命危急救中。（翻攝自爆廢公社／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里台64快速道路接近台北港處，在今天下午一點多發生貨櫃車自撞護欄的嚴重事故，貨櫃車駕駛當場傷重被夾在車頭內，直到警消到場利用破壞工具，才順利將駕駛救出，但當時已無生命跡象。據了解，事故發生地點剛好在接近台北港出口一處大轉彎處，貨櫃車疑似來不及發轉正，直接撞上隔音牆，由於距離橋下高度至少還有十餘公尺，幸好貨櫃車沒翻覆到橋下，否則不堪設想，但隔音牆碎片散落在橋下，讓交通一度受阻。警消目前已將貨櫃車駕駛送醫急救。 (中時電子報) #貨櫃車 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳斷橋之鑑 新北16座特殊橋1周內完成檢視 10:402019/10/02 生活 八里台北港產專區 最快明年4月標售 11:562019/10/02 生活 中市定期檢修護橋梁 15座鋼索橋梁今將完成檢測 11:582019/10/02 生活 南方澳斷橋估今闢航道 3年內重建新橋 13:492019/10/02 生活 台北港產專區 明年4月標售 04:102019/10/03 地方新聞 扯！港務公司董座首發聲：有用眼睛看有無鏽蝕 09:392019/10/03 生活 只因手機放這！50年老司機首吞罰單 19:352019/10/03 日常 斷橋究責 藍委促體檢全台危橋 04:092019/10/04 話題觀察 南方澳斷橋 顏寬恆：政府有錢補助、沒錢修橋 12:522019/10/04 政治 台南橋梁檢測 修繕改建達30座以上 15:492019/10/04 生活 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 熟女慘遭「撿屍」無人幫 崩潰淚訴：只因我喝醉 - 社會 直播嗆館長「假流氓」 火鍋店老闆原來是竹聯幫大哥 - 社會 連千毅「假貨」曝光 愛馬仕、GUCCI中標 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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