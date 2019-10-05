挪威一名37歲男子周二特地飛到美國，為了幫61歲的岳父慶生，到達岳父住所及敲門後，立即躲到附近的灌木叢中，希望能給老人家一個特別的驚喜，沒想到岳父因為驚嚇過度一槍斃了他，淪為一宗意外慘案。

37歲的伯根（Chris Bergan）在當晚11時30分左右，敲了敲丹尼斯家的大門後，就躲在一旁的灌木叢中，準備給對方一個生日大驚喜，就躲藏在一角，希望給對方送上生日驚喜。據悉，丹尼斯不知道女婿會到來，只聽到窸窸窣窣的聲音，沒多久就有個人從中「跳出來」，因為自己當時完全被嚇到了，所以雖然還沒看仔細，他便拿出半自動槍枝發射子彈保護自己，並且一槍擊中「陌生人」，只是萬萬想不到對方竟是住在千里迢迢的女婿。

丹尼斯又指較早前與親戚發生口角，因此他以為是同一個人上門找他算帳，故沒有想到敲門的人是伯根。因此，警方並不會因為這宗意外槍擊案而起訴丹尼斯。

(中時電子報)