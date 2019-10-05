網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜近來面臨內憂外患，選情深陷崩盤危機。但有一網友去跳出來力挺韓國瑜，他表示他去年高雄市長選戰是投行政院副院長陳其邁，但是看到韓國瑜在高雄做的點點滴滴，他有感在心頭，感性表示，這次他會把票投給韓國瑜，讓網友紛紛點讚叫好！

有網友在臉書《李四川後援會》粉專發文說一個真實的故事，該網友稱住高雄市彌陀區家中比較偏向綠黨，所以去年高雄市長選舉他投給民進黨，或許你們會說都43歲了為何還要聽從家裡，從小就被灌輸國民黨是共產黨是大陸政黨，他也很討厭426所以一直對國民黨印象就不好。

但該網友指出，是是韓國瑜讓他改變對國民黨的印象 會做事的人不論他是那一個政黨，該網友相信高雄人的眼睛是雪亮的，都有在看。綠媒說韓市長清淤泥、舖馬路，這是市長本來該做的，沒錯是該做的，但也要看有沒有心去做！說到路平專案，他是醫院裡面照顧病患的看護，高雄市大大小小醫院都有在跑，以前常常要閃坑洞一個不小心就會跌倒，高雄市長推路平後我在也不用擔心閃坑洞的問題了！

該網友表示，用心在做事的市長，我們高雄市民看在眼裡，這麼好的市長不能只讓他待在高雄，我們要挺他去總統府，為我們全國人民做事！「韓市長你放心，我們這些庶民對你！會一路向挺」！該網友文末很不好意思表示，「真的很抱歉小弟用文如有不當，管理員可告知我會刪文」！此文一出，許多網友深受感動，紛紛叫好！

(中時電子報)