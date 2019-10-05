金馬拿下9項入圍的電影《夕霧花園》4日晚間在釜山影展世界首映，片中李心潔與阿部寬的揪心動人愛情故事征服全場觀眾，久未演戲的李心潔以一襲簡約深藍平口禮服現身分享，表示她花了一個月看完原著小說，「我很喜歡女主角雲林從痛苦經歷中學習成長，我立刻就決定要演出這個角色。」

李心潔被問到如何詮釋戰亂下對阿部寬的愛，她說：「電影中愛上阿部寬的過程是漸進式的，可分為兩個階段，一是這位日本園藝大師讓女主角雲林了解到園藝中的人生哲理，她才慢慢卸下心防，而直到了兩人登山，彼此真心暢談，她將埋藏在心中的傷痛一次傾訴，那是她真正愛上他的時候。」

導演林書宇則透露自己很愛阿部寬在導演是枝裕和的電影《橫山家之味》裡的演出，「我私心想找他演出，幸運的是阿部寬對這部戲非常有興趣，他也想挑戰用全英語演出。」韓國影迷更淚推：「不知不覺隨著李心潔的演技而心痛。」甚至有熱情影迷驚喜準備韓國傳統扇子與手帕的伴手禮。

《夕霧花園》林宣妤（左起）、李心潔分別飾演妹妹雲紅與姐姐雲林，2人在影展收到影迷驚喜禮物。（甲上提供）

到了座談會結束，導演林書宇突然拿起麥克風做總結：「各位請注意，你們是全世界第一批看到這部電影的觀眾，如果你很喜歡，請幫我們推薦給你的親朋好友！」意料之外的回馬槍更讓現場響起如雷的掌聲與笑聲。

電影《夕霧花園》故事敘述1950張雲林（李心潔飾）在二次世界大戰後的生活。她和妹妹張雲紅（林宣妤飾）歷經戰亂，為了打造一座姊妹倆夢中的日本花園也紀念過世的妹妹，雲林遠赴戰亂後仍內亂不斷的山區，求助日本籍園藝師中村有朋（阿部寬飾），兩人卻因此展開一段感人至深的愛情故事。

該片由《百日告別》台灣導演林書宇執導，金獎雙影后李心潔、張艾嘉、《羅馬浴場》日本一線男星阿部寬、《神鬼傳奇3》約翰漢納（John Hannah）、《冰海異種》大衛奧克斯（David Oakes）、林宣妤、陳瓊華等來自各國的黃金卡司集結，全片在馬來西亞金馬倫高原拍攝。《夕霧花園》深刻描繪戰亂後一段動人愛情，也忠實呈現戰亂下的傷痛讓全場觀眾為之震撼。該片於11月29日上映。

(中時 )