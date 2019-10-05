前國民黨主席洪秀柱（左三）參加敬老餐會，會場布置到處插滿國旗。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱對高雄市長韓國瑜遭日本財經雜誌抹黑為「遲刻魔」（遲到魔人）認為是境外勢力干涉台灣選舉。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱5日上午旋風行程橫掃東區，對高雄市長韓國瑜遭日本財經雜誌抹黑為「遲刻魔」（遲到魔人）感到不捨，她認為外國人批評台灣政治人物，就像境外勢力干涉台灣選舉，建議撰文的日本作家應該把焦點放在檢視民進黨的蔡英文總統。

韓國瑜被日本財經雜誌報導是「遲刻魔」，在台灣引發熱議，洪秀柱5日旋風參訪東區各里舉辦的敬老餐會，認為這篇文章明顯對韓國瑜不友善，看似在日本媒體批露，實際上卻是外銷轉內銷的手法影響台灣，批評外國人藉報導影響台灣選情，等於境外勢力干涉台灣選舉。

洪秀柱質疑日本雜誌的作者與蔡英文基金會有關係，既然說韓國瑜品格有疑慮，應該同樣把焦點放在檢視蔡英文3年來領導的誠信、品格與施政作風。

洪秀柱認為韓國瑜在高雄選舉勢如破竹，選總統卻受到一些挫折，但仍是國民黨依照機制勝出的人選，站在輔選立場一定全力以赴，就是母雞帶小雞，小雞拱母雞，聯合作戰的道理。

她說，藉著這次總統大選可對民進黨執政總體檢，看民進黨3年來對台灣是福是禍，國民黨就是要把每項癥結問題說出來，對韓國瑜選情才有幫助。

展現不服輸的性格，洪秀柱表示雖然台南市選票顏色綠大於藍，有人說國民黨在這裡選少輸就是贏，但她豪氣表示，「誰說的，我來選就是要贏」。

洪秀柱5日旋風式橫掃東區各里的敬老活動，人氣「爆棚」，不少社區長輩爭相上前握手合影，她表示自己擔任8屆立委、4年立法院副院長、當過國民黨主席與總統候選人等資歷，這次南征就是要來檢驗民進黨在台南市執政20多年的政績，「政黨作不好，請它下台」。

(中時 )