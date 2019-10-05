前小熊捕手羅斯獲得面試總教練的機會。（美聯社）

前洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)總算獲得面試機會了，自從離隊後他苦等的那通電話終於響起，這次他的面試官將是小熊隊總裁艾普斯頓(Theo Epstein)。在小熊隊目前的面試名單裡，吉拉迪是執教資歷最豐富的，包括1年馬林魚(2006)，10年洋基(2008-17)，以及1座世界大賽冠軍(2009)。

美媒The Athletic報導，吉拉迪的頭號競爭對手是ESPN球評羅斯(David Ross)。42歲的羅斯沒有掌兵經驗，他2016年才退休，但他曾是小熊隊捕手，與陣中球星雷佐(Anthony Rizzo)、布萊嚴(Kris Bryant)頗有交情。捕手相當於前線指揮官，布萊嚴說：「其實我本來就把羅斯當成教練了。」

吉拉迪也是捕手出身，現任FOX體育球評，優勢自然是執教經驗豐富。小熊總裁艾普斯頓說：「經驗不是一切，但永遠都很重要。只是信念、技巧、個人特質，以及很多因素都可以克服經驗不足的問題。」

此外還有小熊首席教練Mark Loretta、一壘指導員Will Venable，也就是球團內部的人。加上羅斯與吉拉迪，暫定4位人選將於下周進行面試。小熊前總教練麥登(Joe Maddon)掌兵5年，本季是首次沒進季後賽，他們的大敵是名門紅雀與近年崛起的釀酒人。

(中時電子報)