基督教女青年會5日舉辦敬老餐會現場還有很多免費按摩、義剪與義診服務。（程炳璋攝）

居家照顧服務機構是台灣長照2.0未來推動重點，台南市基督教女青年會承辦居家服務業務20多年，是台南老字號居服機構，5日趁重陽節前夕在東區和平里活動中心舉辦敬老餐會，女青年會居服員並分享照顧心得。

台灣進入高齡化社會，未來需要照顧著長者將倍增，對壯年人口形成照顧壓力，完善的長照制度得靠地方許多居服機構配合政府政策。

台南市基督教女青年會推動居服員照顧已20年，目前約有270位個案，這些受照顧的長輩大多行動不便，平常不常出門，5日趁著重陽前夕舉辦敬老聯誼餐會，有了出來透氣聯誼的機會，受邀參加的家中照顧者也能暫時減輕沉重的照顧負擔。

劉姓女居服員分享工作故事，她說，曾經照顧的某位長輩因情緒起伏大，一生氣就用自己糞便塗滿家中牆壁，她清洗牆壁時，很能同理心的感受家中照顧者的壓力。

這場餐會活動包括表演，更找來熱心單位作經絡穴道按摩、義剪、義診等項目，使長者身心靈上都得到滿足。

(中時 )