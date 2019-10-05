第26屆台灣國際女性影展4日晚間舉辦開幕典禮暨開幕片《倖存的女孩》放映，為接下來10天的電影饗宴揭開精彩序幕。開幕典禮特別邀請到客語金曲歌后羅思容到場開唱，亦有多位國際影人、台灣競賽獎入圍的優秀導演及劇組出席，包含資深女演員劉引商­­，眾星齊聚一同歡慶女性影展正式開跑。

開幕典禮上羅思容以一曲《南無撿破爛菩薩》揭開序幕，詼諧的歌詞引來滿場歡笑。策展人羅珮嘉說，不管是 #MeToo、Time’s Up 運動，覺得近年女性拿到控制權的能量愈來愈高。今年對於影展單元的策劃和團隊也有很好的掌控，唯一掌控不了的就是票房一直節節高漲，預售票又破了紀錄，非常感謝現場所有觀眾和貴賓們的支持，「本次開幕片意義非凡，女主角娜迪雅・穆拉德為2018諾貝爾和平獎得主，為中東女性發聲不遺餘力，希望拯救成千上萬的被囚禁的女性。」

客語金曲歌后羅思容到場開唱。（女性影展提供）

台灣國際女性影展以「控制」為主題，規劃了10大單元，策選 75 部來自世界各地的精彩好片，希望透過影像的力量，促進社會對於性別議題的討論和思考。影展宣傳起跑即備受矚目，開售後果然不負眾望，創下預售票房新高，突破90萬大關。日前金馬獎公布入圍片單，更有2部女性影展的選片上榜，分別是亞洲新銳短片單元的《紅棗薏米花生》及台灣競賽獎的入圍片《美芳》，兩者雙雙入圍金馬最佳劇情短片，實力強悍、聲勢驚人。

影展至即日起到13日，多位國際影人將專程來台進行映後座談，影展現場更舉辦市集與影迷同樂，更多詳情請密切關注女影官網及粉絲專頁。

(中時 )