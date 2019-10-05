今年台灣選手征戰各地，與世界勁旅角逐各項比賽，為台灣帶回輝煌成績。為了凝聚國人力量，2019台灣英雄大遊行隊伍將在國慶大會與花車展演共同呈現，體育選手與技職選手合計超過百人，前旅美職棒好手、甫接任12強棒球賽中華隊牛棚教練的王建民也會參加遊行，主辦單位正在力邀中信兄弟球星彭政閔。

業餘強投吳昇峰在記者會上說，這次P 12首輪預賽在台灣舉行，希望國人踴躍進場為我們加油，捍衛我們的主場，一起前進東京奧運，「加油不分彼此，都一起為台灣加油一起努力。」

七月在義大利拿坡里舉辦的世界大學運動會，台灣總計拿下9金、13銀、10銅，寫下境外世大參賽最佳成績；U18更阻斷美國5連霸，摘下隊史第三冠，登上世界之峰。同時八月底代表台灣參加堪稱「技職界的奧運」的台灣技職菁英好手，也一舉在第45屆國際技能競賽事中，與同場來自全世界63個國家，超過1,300名選手的競技下，奪下5金5銀5銅23優勝，榮登世界第4名的位置。

除此之外，為了表彰捍衛台灣安全的國軍弟兄，今年也將邀請樹立官兵學習典範的國軍楷模們一同出席國慶大會，並以車隊遊行方式接受全體國人的加油打氣，也激勵全民向心團結！

(中時 )