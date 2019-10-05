日職季後賽高潮系列賽（Climax Series，簡稱CS）中，洋聯今日由樂天與軟銀展開首戰，前6局雙方戰成3比3平手，7局上半樂天靠茂木榮五郎陽春炮超前比分，下半局派出台灣好手宋家豪守住1分領先，不但有2球飆速高達155公里，讓對手三上三下，最終就由樂天以5比3帶走勝利，取得高潮系列賽首勝。

高潮系列賽首輪採取3戰2勝制，洋聯第2的軟銀對決洋聯第3的樂天，兩邊都派出陣中王牌先發，軟銀推出千賀滉大，樂天則由則本昂大應戰。有趣的是雙方今日得分幾乎都靠全壘打，樂天淺村榮斗單場雙響炮，除此之外混血球員歐可耶瑠偉也貢獻1發全壘打；不過軟銀也不是省油的燈，今宮健太與内川聖一雙雙開轟，6局結束兩隊以3比3平手。

7局上半樂天靠茂木榮五郎陽春炮超前成4比3取得領先，下半局樂天派出台灣好手宋家豪上場守勝，一站上投手丘便火球連發，對今日曾開轟的內川連飆2顆154公里火球將他三振；接下來面對松田宣浩投出155公里火球，雖然是顆壞球不過最後仍讓松田擊成飛球出局。最後面對國手甲斐拓也，宋家豪再度飆出155公里火球，甲斐跟不上揮了一次大空棒，慘遭三振出局。

宋家豪中繼1局，僅花14球讓軟銀打者三上三下，送出2次三振，有2球是155公里速球，刷新個人在一軍的最快球速，讓軟銀打者只能望球興嘆，最終樂天就以4發陽春炮攻下4分，再加上9局上半追加1分，以5比3擊敗軟銀，拿下高潮系列賽首勝。

(中時電子報)