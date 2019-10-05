香港富三代男神林峯傳出已娶小11歲的小模女友張馨月，兩人在昨日爆出完婚消息，隨後林峯也證實此事，外傳婚後林峯將給太太百萬港幣家用，入住他在2015年花了港幣6000萬元（約台幣2.4億元）買下的豪宅。

林峯身價驚人，交往一年多娶女友趕在40歲前完婚。（圖／翻攝自微博）

據東網報導，身價80億的39歲的林峯娶了大陸小模張馨月，兩人交往一年多，愛的高調但女方卻乖巧聽話，深受男方與男方家中歡心，兩人婚後入住香港薄扶林，由去年入往的帝景園，搬到林峯於2015年購買的薄扶林豪宅。

據傳林峯每月給張馨月百萬港幣家用。（圖／翻攝自微博）

林峯是香港演藝圈有名的富三代，祖父林夢飛曾任福建省政協副主席，而爸爸林華國有「廈門李嘉誠」之稱，身價粗估超過120億台幣。第三代長子嫡孫的林峯則是出道多年，影歌視三棲加上近年在大陸發展，身價也粗估至少80億。

近年愛的高調也相當大方的林峯，也傳出婚後張馨月將專心照顧家庭，每個月家用百萬港幣（400萬台幣），先前也多次在社群軟體喊女方「豬寶寶」曬恩愛。

(中時電子報)