小英訪尖石。（葉德正攝）

前總統馬英九在國安論談中，批評蔡英文總統兩岸政策失焦，兩岸陷入空轉，賣弄「芒果乾」（亡國感），蔡英文在尖石鄉司馬庫斯聯外道路等工程聯合啟用典禮後，針對媒體詢問看法反擊說，她相信當初「種芒果」的就是馬前總統。

蔡英文說，她覺得馬前總統對時空環境的轉換，可能還留在很久以前，在兩岸政策上，目前政府採取不挑釁，堅持主權立場，在外交上也爭取更多國際社會尤其是民主國家的支持；國防研發或軍事採購也增加許多自我防衛能力。

蔡英文指出，現在情勢不一樣，面對中國步步進逼，如果還是採取馬前總統步步退讓方式，她相信台灣人民確實有不安情緒，做領導人必須採取堅定立場，爭取更多國際支持，強化國防力量，馬前總統所說的「芒果乾」，如果有這感覺，「我相信當初種芒果的就是他！」

另外，香港「 禁蒙面法」的問題，蔡英文說，香港情勢確實令人擔心，她希望香港情勢回歸到一個穩定的狀態，持續呼籲香港政府，真誠面對人民對自由民主的要求，坐下來好好跟人民對話，任何升高對抗情勢做法都不好，也希望香港政府能夠避免做這些事情。

(中時 )