美國媒體今晚引述5名知情人士披露，美國總統川普要求大幅刪減國家安全會議（National Security Council）人員，以精簡外國政策部門。

美國媒體報導，白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）與國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）幾天前向國家安全會議官員傳達這項要求。

美國國家安全會議目前約有310人，將透過遇缺不補的方式達成人事精簡。報導中沒有提到川普尋求刪減的確切人數。

兩名知情人士堅稱，川普下令精簡人事主因是國家安全會議將由歐布萊恩率領，以及川普希望提高國家安全會議效率。

一名吹哨者聲稱川普曾在7月25日通話中要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）協助調查民主黨政敵拜登（Joe Biden），聯邦眾議院民主黨人正在檢視是否有理由根據舉報彈劾川普。

川普今晚轉推吹哨者過去是中央情報局（CIA）幹員，在前總統歐巴馬執政時曾派任到國家安全會議。

(中央社)