新北市長侯友宜因堅持市政優先，至今尚未投入輔選行列，國民黨新北市黨部主委李乾龍指出，侯友宜將在13日到黨部與新北市12位立委參選人拍攝定裝照並舉行座談會，不過新北市府回應，市長行程滿檔，目前並沒有這樣的規劃。

文章來源：侯友宜何時輔選 新北黨部證實13日開始

(中時 )

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