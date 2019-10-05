候13日為黨立委輔選？新北市府：沒規劃 15:292019/10/05 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長候友宜。(圖／本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜因堅持市政優先，至今尚未投入輔選行列，國民黨新北市黨部主委李乾龍指出，侯友宜將在13日到黨部與新北市12位立委參選人拍攝定裝照並舉行座談會，不過新北市府回應，市長行程滿檔，目前並沒有這樣的規劃。 文章來源：侯友宜何時輔選 新北黨部證實13日開始 (中時 ) #新北 #侯友宜 #市長 #市府 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 北北基颱風假 柯P指侯友宜是組頭 01:132019/10/01 地方新聞 米塔來襲 新北撤離1475人 04:102019/10/01 地方新聞 侯兌現承諾 新北補助勢弱家庭嬰幼兒施打輪狀病毒疫苗 11:222019/10/01 生活 南方澳斷橋之鑑 新北每2年定檢 04:102019/10/02 地方新聞 新北第5座透水保水校園啟用 抗淹水新「吸」望 18:502019/10/04 生活 房市亮點－新北房市 永安商圈 鄰公園、捷運雙優勢 04:092019/10/05 產業．科技 新北重劃區 淡新林餘屋庫存多 04:102019/10/05 財經焦點 北捷取消八折 新北議員抗議 04:102019/10/05 地方新聞 翻瀝青 侯友宜體驗鋪路工辛勞 04:102019/10/05 地方新聞 侯友宜何時輔選 新北黨部證實13日開始 11:122019/10/05 政治 政治熱門新聞 韓辦在黨中央眼裡不算咖？徐巧芯插這句 全場大笑 - 政治 驚！韓副手黑馬不是周錫瑋竟是他？ - 政治 孫先生最新民調 韓國瑜回來了！ - 政治 受訪罕見動怒 吳敦義：吳郭會是郭台銘要求的 - 政治 江啟臣任韓副手？韓辦回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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